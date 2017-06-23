В Москве пьяные сожители расчленили гостей и бросили тела в реку

Полиция задержала подозреваемых в убийстве двух женщин, чьи останки были обнаружены под мостом в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что под пилоном Большого Краснохолмского моста через Москву-реку со стороны Гончарной набережной были обнаружены фрагменты человеческого туловища. По версии следствия, останки принадлежали женщине.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», следствие установило личности двух женщин, чьи останки были найдены в сумке под Большим Краснохолмским мостом. Сотрудникам СК также удалось восстановить всю картину страшных событий. Как рассказала агентству старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, в ходе расследования были задержаны мужчина 1988 года рождения и его сожительница 1979 года рождения. По данным СК, трагедия произошла в ночь на 18 июня. Две женщины 1979 и 1986 годов рождения приехали к паре, чтобы отпраздновать день рождения задержанной.

Во время вечеринки между ними возникла ссора. В результате мужчина, желая заступиться за свою пассию, начал избивать ее приятельниц различными предметами. От полученных травм обе потерпевшие скончались на месте. Преступники спрятали тела в диван, а затем легли на него и уснули.

Утром, испугавшись наказания, хозяева квартиры расчленили трупы своих жертв. Часть останков они выбросили в реку, другую часть сожгли.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, женщина созналась в содеянном частично. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).