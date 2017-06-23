СК заподозрил медиков в смерти 11 детей в Брянском роддоме

Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти 11 новорожденных в Брянском перинатальном центре.

О возбуждении уголовного дело говорится в сообщении СУ СКР по Брянской области, опубликованном 23 июня на сайте ведомства. По версии следствия, в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре Брянска скончались 11 младенцев. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Следствие даст оценку действиям медиков и качеству оказываемых в центре услуг.

Тем временем, главный врач центра Константин Воронцов рассказал ТАСС, что умершие младенцы «имели патологии, экстремально низкую массу тела». Он также добавил, что приостановка работы центра никак не связана с проверками прокуратуры, СК и Росздравнадзора.