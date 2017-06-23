Происшествия
Источник: РИАМО
14:45, 23 Июня 2017 Версия для печати

Поезд "Москва" загорелся в столичном метро при попытке тронуться

23 июня в столичном метро загорелся новый поезд «Москва» при попытке тронуться.

Как сообщает РИАМО, новый поезд «Москва» загорелся в столичном метро в пятницу. По сообщениям очевидцев, возгорание произошло при попытке поезда начать движение.

«В метро при попытке тронуться загорелся поезд «Москва». Там был небольшой уклон и поезд не тронулся на подъеме. Коротнуло напряжение, токоприемник загорелся», — приводятся слова свидетеля произошедшего (орфография и пунктуация сохранены — прим. Sobesednik.ru). На какой станции произошло возгорание, не уточняется.

Отмечается, что через пару недель после запуска поезда работники метрополитена начали жаловаться на неполадки в работе составов.

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Карпухина Мария

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