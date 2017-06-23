Чиновнику грозит 10 лет тюрьмы за избиение сотрудника ФСБ на Кубани

Сотрудник Министерства природных ресурсов избил сотрудника ФСБ, когда тот пытался проверить документы на лодку.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудник одного из отделений ФСБ обнаружил в районе курортного поселка Джубга на Черноморском побережье Кубани лодку без регистрационных номеров.

На лодке находился мужчина, который сказал, что обслуживает лодку, но не является ее владельцем. Он позвонил владельцу, и через 15 минут тот прибыл к лодке на гидроцикле.

«Без объяснения причин с нецензурной бранью и угрозами физической расправы он нанес пограничнику несколько ударов полутораметровой палкой на глазах у изумленных отдыхающих. Впоследствии медицинская экспертиза констатировала у сотрудника краевого погрануправления закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы мягких тканей головы и ссадины на теле», — рассказали в пресс-службе.

Владельцем лодки оказался сотрудник Министерства природных ресурсов края. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.