Происшествия
Источник: Российская газета
16:02, 23 Июня 2017 Версия для печати

Чиновнику грозит 10 лет тюрьмы за избиение сотрудника ФСБ на Кубани

Сотрудник Министерства природных ресурсов избил сотрудника ФСБ, когда тот пытался проверить документы на лодку.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудник одного из отделений ФСБ обнаружил в районе курортного поселка Джубга на Черноморском побережье Кубани лодку без регистрационных номеров.

На лодке находился мужчина, который сказал, что обслуживает лодку, но не является ее владельцем. Он позвонил владельцу, и через 15 минут тот прибыл к лодке на гидроцикле.

«Без объяснения причин с нецензурной бранью и угрозами физической расправы он нанес пограничнику несколько ударов полутораметровой палкой на глазах у изумленных отдыхающих. Впоследствии медицинская экспертиза констатировала у сотрудника краевого погрануправления закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы мягких тканей головы и ссадины на теле», — рассказали в пресс-службе.

Владельцем лодки оказался сотрудник Министерства природных ресурсов края. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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