Происшествия
Источник: Интерфакс
11:59, 22 Июня 2017 Версия для печати

Жителю Кирова подожгли авто после открытия штаба Навального

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Кирове сообщил о поджоге его автомобиля.

Член региональной Общественной наблюдательной комиссии Артур Абашеев рассказал, что в ночь на 22 июня неизвестный поджёг его машину. Абашеев записал на диктофон слова свидетеля, который видел злоумышленника.

По словам соратника Навального, поджигателя не удалось задержать по горячим следам из-за медлительности полицейских, которые прибыли на место происшествия через 20 минут после возгорания.

«Связываю ли я поджог с открытием штаба Навального? В совпадения я уже много лет не верю. 21 июня мы начали работу штаба Навального в Кирове, и этим же вечером мне поджигают машину», – цитирует Артура Абашеева «Интерфакс».

Оппозиционер заверил, что поджог его авто никак не повлияет на работу штаба Навального.

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