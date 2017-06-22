Взрыв метана в канализации убил четырех рабочих в Кунцево

Причиной гибели рабочих в канализационном колодце в Москве стал выброс метана.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел на улице Боженко в районе Кунцево ЗАО Москвы.

При проведения работ по откачке воды в канализационном колодце произошел выброс метана. В результате произошел взрыв, унесший жизни четырех рабочих. Одному удалось спастись и самостоятельно выбраться из люка наружу.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности.

Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают экстренные службы.