Происшествия
Источник: ТАСС
17:40, 22 Июня 2017 Версия для печати

Взрыв метана в канализации убил четырех рабочих в Кунцево

Причиной гибели рабочих в канализационном колодце в Москве стал выброс метана.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, инцидент произошел на улице Боженко в районе Кунцево ЗАО Москвы.

При проведения работ по откачке воды в канализационном колодце произошел выброс метана. В результате произошел взрыв, унесший жизни четырех рабочих. Одному удалось спастись и самостоятельно выбраться из люка наружу.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности.

Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают экстренные службы.

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Соловьева Екатерина

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