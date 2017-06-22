В Сергиевом Посаде трое погибли, выпив подаренный метиловый спирт

Число жертв отравления некачественным алкоголем в Подмосковье возросло до трех.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Сергиевом Посаде восемь человек попали в больницу с алкогольным отравлением. Одна женщина после госпитализации скончалась.

По данным РИА «Новости», еще два человека скончались после распития алкогольного суррогата. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области. Таким образом, жертвами отравления стали две женщины и один мужчина, еще шестеро находятся в реанимации.

Следователи выяснили, что компания распивала спирт в квартире на улице 1-й Ударной Армии. Пострадавшие отравились алкоголем из канистры, которую хозяину квартиры подарил неизвестный мужчина. Источник в экстренных службах уточнил, что в канистре, по всей вероятности, находился метиловый спирт.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства инцидента устанавливаются.