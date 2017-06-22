Происшествия
Источник: ТАСС
15:12, 22 Июня 2017 Версия для печати

В Казахстане ДТП с автобусом из Волгограда унесло 9 жизней

Девять человек стали жертвами крушения рейсового автобуса, ехавшего из России в сторону Узбекистана.

Трагедия произошла в Айтекебийском районе Актюбинской области 22 июня в 10:20 по местному времени. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

«На 946-м километре автодороги Самара — Чимкент в 20 км от поселка Карабутак произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса марки Mercedes», — рассказал Иманкулов.

В результате ДТП 9 человек погибли, 18 человек пострадали. 25 пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

Всего в салоне автобуса находились 52 пассажира, 50 из которых — граждане Узбекистана, двое — уроженцы Казахстана.

По данным МЧС, автобус следовал из Волгограда в казахский Чикмент.

«Это был не регулярный рейсовый, а заказной автобус, владелец частный», — уточнили в МЧС.

На месте происшествия работают бригады спасателей, три единицы техники, медики и полиция.

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Соловьева Екатерина

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