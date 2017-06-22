Происшествия
Источник: Life
18:06, 22 Июня 2017 Версия для печати

В центре Москвы ворвавшийся в кафе мужчина зарезал официантку

Сотрудница московского кафе скончалась от ножевых ранений после нападения.

Как сообщает Life, трагедия произошла в одном из кафе в центре столицы. В заведение ворвался мужчина с ножом и напал на официантку. Мужчина схватил девушку и стал кричать, что убьет ее.

Один из посетителей оказался сотрудником полиции. Он попытался обезвредить злоумышленника, но тот в ответ стал наносить заложнице удары ножом. Когда жертва упала на пол, сотрудник кафе сумел обезоружить преступника.

Сейчас мужчина закован в наручники, на месте происшествия работают оперативники. Обстоятельства трагедии выясняются.

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