Сотрудника Росгвардии избили после замечания на Калужском шоссе

Сотрудник Росгвардии спровоцировал конфликт, сделав замечание водителю на Калужском шоссе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел около полуночи 21 июня в районе 21-го км Калужского шоссе. Сотрудник Росгвардии ехал в машине и заметил, что водитель двигавшегося рядом авто «создавал аварийные ситуации» на дороге.

Сотрудник Росгвардии сделал водителю замечание, тот его проигнорировал, из-за чего произошел конфликт.

В результате водитель авто и его сообщник нанесли телесные травмы сотруднику вневедомственной охраны и скрылись. Здоровью пострадавшего ничто не угрожает. Ведется поиск злоумышленников.