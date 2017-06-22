Происшествия
Источник: РИА "Новости"
17:50, 22 Июня 2017 Версия для печати

Погнавшиеся за наркоторговцем конвоиры ранили детей в Ставрополье

При задержании сбежавшего из суда преступника в Ставропольском крае получили ранения двое детей.

По данным прокуратуры Ставропольского края, инцидент произошел в центре Ставрополя 22 июня. Как пишет РИА «Новости», местный суд рассматривал дело уроженца Таджикистана 1993 года рождения, который обвиняется в попытке осуществить незаконный оборот наркотиков.

Когда молодого человека вывели из здания суда, чтобы усадить в конвойный автомобиль, он попытался сбежать. Сотрудники конвойного батальона погнались за преступником и открыли стрельбу. В результате ранения получили двое оказавшихся поблизости несовершеннолетних.

Пострадавшие 17-летний парень и 10-летняя девочка были доставлены в больницу.

По факту инцидента полиция проводит служебную проверку, за ее ходом следит прокуратура.

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