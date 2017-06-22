Подросток спрыгнул с моста в ЦАО, увидев, как поезд сбил мужчину

По мнению врачей, подросток прыгнул с моста под влиянием пережитого стресса.

Как пишет веб-портал Life, несчастный случай произошел на Крымском мосту в районе Якиманка ЦАО. 15-летний подросток отправился на встречу с друзьями в парк имени Горького, однако, проходя по мосту, внезапно спрыгнул вниз. Друзья обнаружили юношу под мостом, он получил многочисленные тяжелые травмы. Прибывшая на место скорая доставила подростка в реанимацию.

Позже выяснилось, что ранее в этот же день юноша видел, как электричка сбила человека. Это произошло на железнодорожной станции «Тушинская».

Сам юноша, придя в сознание, рассказал медикам, что не помнит, как прыгал с моста.

По мнению врачей, к которым поступил пострадавший, он действовал под влиянием шока и не отдавал себе отчета в происходящем.