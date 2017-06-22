Художницу в очках виртуальной реальности задержали у Кремля

Художницу Екатерину Ненашеву задержали на Красной площади в Москве во время акции.

Ненашеву задержали у стен Кремля, где она ходила в очках виртуальной реальности. «В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находиться в общественном месте. Здесь мир реальный», – сказал ей полицейский при задержании, написала художница в Facebook.

В ОВД «Китай-город», куда доставили Екатерину Ненашеву, вызвали психиатров.

С 12 июня Ненашева ежедневно ходит по Москве в очках виртуальной реальности в рамках акции «Между здесь и там». В очках она видит панорамные фотографии из психоневрологических диспансеров. По её словам, когда она смотрела на стены Кремля, она видела забор психдиспансера.

Маршрут прогулок Ненашевой определяют жители психоневрологических диспансеров, некоторые из которых никогда не покидали стен медицинских учреждений. «Что становится с человеком, который в силу своих особенностей или жизненных обстоятельств живёт в условиях изоляции? Что происходит с его восприятием, телом, отношением с пространством? Как мы изолируем сами себя? И способны ли к коммуникации при этом? Вместе с жителями ПНИ мы будем вживую исследовать эти вопросы на улицах Москвы ежедневно», – объяснила художница суть её акции.

В марте Ненашева участвовала в акции феминисток в Александровском саду. Девушки растянули плакат «200 лет мужчины у власти. Долой» и зажгли файеры.