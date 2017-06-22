Глава делегации Рособоронэкспорта получил травмы после нападения в Париже

20 июня воры напали на главу делегации Рособоронэкспорта в Париже с целью ограбления.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ФСВТС России Марию Воробьеву, глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергей Корнев подвергся нападению.

Инцидент, как уточняет Воробьева, произошел вечером 20 июня в парижском районе Сан-Дени, когда Корнев возвращался с выставки. Отмечается, что в момент нападения он был в автомобиле.

«На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы», — рассказала Воробьева.

Она добавила, что Корнев получил незначительные травмы и его здоровью ничто не угрожает. Водитель авто тоже не пострадал.

По данным Воробьевой, полиция Парижа уже задержала четырех подозреваемых.