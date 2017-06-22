Происшествия
Источник: РИА "Новости"
10:51, 22 Июня 2017 Версия для печати

Фрагменты женского трупа нашли под мостом в центре Москвы

Под пилоном Большого Краснохолмского моста был обнаружен расчлененный труп женщины.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГС УСК по столице Юлию Иванову, под пилоном Большого Краснохолмского моста через Москву-реку со стороны Гончарной набережной были обнаружены «три фрагмента человеческого туловища».

«Предварительно, фрагменты принадлежали женщине. Устанавливается личность потерпевшей, все обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица», — сказала Иванова.

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