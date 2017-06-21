Происшествия
Источник: ТАСС
13:59, 21 Июня 2017 Версия для печати

Пострадавший от урагана в Москве скончался в больнице

Число жертв урагана, обрушившегося на Москву 29 мая, достигло 18 человек.

Как сообщает ТАСС 21 июня со ссылкой на департамента здравоохранения Москвы, в столичной больнице скончался один из пострадавших при урагане в Москве.

«Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не удалось», — сказал сотрудник департамента.

Таким образом, число жертв урагана достигло 18 человек. Еще пять человек остаются в больнице.

Ураган обрушился на Москву 29 мая. В столице было повалено 27 тысяч деревьев, повреждено почти 250 крыш и более 1,9 тысячи автомобилей. Десятки человек пострадали.

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