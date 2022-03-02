Логотип Sobesednik.ru
В пятницу, в 22:24

Тинькофф опроверг фейк об ограничениях суммы для снятия наличных в банкоматах

В соцсетях сообщали, будто банк ограничил выдачу наличных

Фото: Global Look Press

Сегодня в соцсетях начали распространять скриншот экрана, якобы запрещающие снимать наличные в количестве более 750 тысяч рублей с банкоматов «Тинькофф».

Банк «Тинькофф» опроверг этот фейк в своем официальном аккаунте в Telegram, пояснив, что речи об ограничении для снятия с одного счета нет.

«Объясняем — никаких ограничений на сумму или количество снятий не вводили. Вы по-прежнему можете снять сумму, которая предусмотрена вашим тарифом. В зависимости от номинала купюр в банкомате сумма снятия за одну операцию может разниться, но ничто не мешает снять деньги в несколько раз»

, – говорится в официальном сообщении.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Андрей Макаревич: «У России сейчас три варианта»

Экономика 1 день назад

Сеть «Ашан» рекомендует не закупаться впрок и частично вводит ограничения по продаже социально значимых товаров

Лайфстайл 1 день назад

Для глубокого сна нужно качать штангу

Экономика 1 день назад

Экспорт удобрений из России могут приостановить из-за саботажа иностранных транспортников

Экономика 1 день назад

Гендиректор лоукостера «Победа» покинул компанию, но заверил, что остается в России

Лайфстайл 1 день назад

Высокий рост связали с раком кишечника

Лайфстайл 1 день назад

Употребление вина с пищей уменьшает риск диабета

Лайфстайл 2 дня назад

Книжная новинка. «Первый день весны»: как рождается ребёнок-убийца

Экономика 2 дня назад

«У нас все всегда ставится с ног на голову»

Лайфстайл 2 дня назад

Здоровье сердца может зависеть от здоровья полости рта

Экономика 2 дня назад

Андрей Мовчан: «Это попытка защититься от экономического цунами»

Лайфстайл 2 дня назад

«Вы точно доктор?» Странная книга странного врача

Экономика 2 дня назад

Чтобы избежать спекуляций. Магазины электроники начали продавать не более одного iPhone в руки

Лайфстайл 2 дня назад

Выявлена связь между электронными сигаретами и преддиабетом

Лайфстайл 2 дня назад

Анализ крови предскажет риски после операций на сердце

Экономика 3 дня назад

Главный партнёр «Газпрома» в Европе спишет миллиард евро, потраченных на финансирование «Северного потока 2»

Лайфстайл 3 дня назад

А вы правильно измеряете давление? Перечисляем основные ошибки

Здоровье 3 дня назад

Исследование: кишечные клетки могут менять свою специализацию

Лайфстайл 3 дня назад

Ученые установили, чем может быть вредна маммография

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика