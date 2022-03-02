Тинькофф опроверг фейк об ограничениях суммы для снятия наличных в банкоматах

Сегодня в соцсетях начали распространять скриншот экрана, якобы запрещающие снимать наличные в количестве более 750 тысяч рублей с банкоматов «Тинькофф».

Банк «Тинькофф» опроверг этот фейк в своем официальном аккаунте в Telegram, пояснив, что речи об ограничении для снятия с одного счета нет.

«Объясняем — никаких ограничений на сумму или количество снятий не вводили. Вы по-прежнему можете снять сумму, которая предусмотрена вашим тарифом. В зависимости от номинала купюр в банкомате сумма снятия за одну операцию может разниться, но ничто не мешает снять деньги в несколько раз»

, – говорится в официальном сообщении.