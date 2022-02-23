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Центробанк и частные банки заверяют, что наличные средства будут поступать в банкоматы без сбоев

На некоторых точках отмечается недостаток наличных

Фото: Global Look Press

Центробанк заверил, что продолжит непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность. Это заявление выпущено на фоне частных ситуаций с недостатком наличных в банкоматах и санкций, применяемых со стороны Запада к российским финансовым системам.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени»

, – цитирует сообщение ЦБ «РИА Новости».

Ряд банков оповещают своих клиентов об исправности работы их систем и о решении повысить скорость поставок наличных в банкоматы.

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