Литовские родственники

В конце прошлого года российские медиа потряс скандал – телеканал LRT провел собственное расследование и выяснил, что предполагаемая мать внебрачных детей главы МО РФ Сергея Шойгу Елена Каминскас (Шебунова) собирается оспаривать в суде решение об аннулировании своего вида на жительство в Литве. Такое решение было принято департаментом миграции страны под предлогом создания ею «угрозы национальной безопасности». Шебунова с 2017 года получила литовское ВНЖ, а после ее свадьбы в 2019 году с местным бизнесменом Адольфасом Каминскасом он удочерил вероятную дочь Шойгу. Таким образом, она стала гражданкой Литвы.

Позднее стало известно, что суд отклонил претензии Шебуновой и подтвердил потенциальную опасность и «угрозу безопасности» от россиянки.

«Жалоба заявительницы была отклонена и суд признал, что разрешение было отозвано обоснованно, поскольку имеющиеся данные позволяют утверждать, что заявительница представляет угрозу для национальной безопасности», — цитирует BNS представителя Вильнюсского окружного административного суда Аудриса Кутрявичюса.

Стоит напомнить, что, по данным СМИ, Шойгу познакомился с Шебуновой в начале нулевых, когда занимал должность главы МЧС, а она работала бортпроводницей летного отряда министерства. Утверждается, что от этой связи у Шебуновой двое детей – сын и дочь.

По странному совпадению, в этот период россиянка становится владелицей компании, специализирующейся на поставках стройматериалов и питании. Благодаря значимым контрактам от МЧС и Минобороны РФ, к 2015 году Шебунова приобрела люксовое поместье в Подмосковье. The Insider (СМИ-иноагент) оценил его в 1,5 млрд рублей.

Выбор страны проживания экс-пассии Шойгу вызывает недоумение. Литву называют чуть ли «самым враждебным антироссийским государством в мире». Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич даже высказывал мнение, что «любая торговля с Литвой – статья «Измена Родине».

Однако «экс-подругу» главы МО РФ это не смутило, хотя Шебунова является предполагаемой матерью дочери того, на ком лежит особая ответственность за происходящее в зоне СВО. С учетом этих фактов ожидаемые успехи в зоне проведения спецоперации со стороны Минобороны весьма сомнительны.

Кроме того в результате расследований СМИ выяснилось, что посредством развития бизнеса ее нового мужа Шебунова могла серьезно «вложиться» в процветание экономики натовской страны.