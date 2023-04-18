Тесные связи «подруги» Шойгу с Литвой ставят под сомнение успехи МО РФ в СВО
Сегодня внимание всего мира привлечено к Специальной военной операции на Украине. На повестке - один из главных вопросов: случится ли активно тиражируемое контрнаступление ВСУ и готовы ли к этому российские войска?
От действий министра обороны РФ Сергея Шойгу в СВО может зависеть многое. Однако ряд скандалов, связанных с гражданством и успешным бизнесом членов его семьи в «недружественной» Литве, вызывают тревогу. Ведь о каком доверии может идти речь, когда близкие люди того, на ком лежит особая ответственность за успехи на поле боя, финансово связаны со страной-членом НАТО? Это также позволяет усомнится в успешных действиях МО РФ в зоне СВО.
Литовские родственники
В конце прошлого года российские медиа потряс скандал – телеканал LRT провел собственное расследование и выяснил, что предполагаемая мать внебрачных детей главы МО РФ Сергея Шойгу Елена Каминскас (Шебунова) собирается оспаривать в суде решение об аннулировании своего вида на жительство в Литве. Такое решение было принято департаментом миграции страны под предлогом создания ею «угрозы национальной безопасности». Шебунова с 2017 года получила литовское ВНЖ, а после ее свадьбы в 2019 году с местным бизнесменом Адольфасом Каминскасом он удочерил вероятную дочь Шойгу. Таким образом, она стала гражданкой Литвы.
Позднее стало известно, что суд отклонил претензии Шебуновой и подтвердил потенциальную опасность и «угрозу безопасности» от россиянки.
«Жалоба заявительницы была отклонена и суд признал, что разрешение было отозвано обоснованно, поскольку имеющиеся данные позволяют утверждать, что заявительница представляет угрозу для национальной безопасности», — цитирует BNS представителя Вильнюсского окружного административного суда Аудриса Кутрявичюса.
Стоит напомнить, что, по данным СМИ, Шойгу познакомился с Шебуновой в начале нулевых, когда занимал должность главы МЧС, а она работала бортпроводницей летного отряда министерства. Утверждается, что от этой связи у Шебуновой двое детей – сын и дочь.
По странному совпадению, в этот период россиянка становится владелицей компании, специализирующейся на поставках стройматериалов и питании. Благодаря значимым контрактам от МЧС и Минобороны РФ, к 2015 году Шебунова приобрела люксовое поместье в Подмосковье. The Insider (СМИ-иноагент) оценил его в 1,5 млрд рублей.
Выбор страны проживания экс-пассии Шойгу вызывает недоумение. Литву называют чуть ли «самым враждебным антироссийским государством в мире». Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич даже высказывал мнение, что «любая торговля с Литвой – статья «Измена Родине».
Однако «экс-подругу» главы МО РФ это не смутило, хотя Шебунова является предполагаемой матерью дочери того, на ком лежит особая ответственность за происходящее в зоне СВО. С учетом этих фактов ожидаемые успехи в зоне проведения спецоперации со стороны Минобороны весьма сомнительны.
Кроме того в результате расследований СМИ выяснилось, что посредством развития бизнеса ее нового мужа Шебунова могла серьезно «вложиться» в процветание экономики натовской страны.
Когда брак – это удача
После свадьбы с Шебуновой у ее новоиспеченного мужа Адольфаса Каминскаса дела тоже стремительно пошли в гору. Да так, что из владельца небольшого магазина Motoideja по продаже мопедов, мотоциклов и мотозапчастей он стал крупным инвестором девелоперских проектов и владельцем компаний в Вильнюсе, таких как Despecto. Именно через нее Каминскас уже спустя год после свадьбы с бывшей пассией Шойгу инвестировал в один из ТЦ Вильнюса. Причем стоимость активов составила порядка €7,9 млн. Еще через два года он превратился в новое заведение – Moon Play, которое было названо «крупнейшим центром отдыха и развлечений в странах Балтии».
Успех «настиг» новоявленного крупного инвестора аккурат после свадьбы с Шебуновой. После начала СВО он вышел из всех крупных инвестиций в Литве, кроме компании Motoideja. Издание Siena, проводившее расследование, утверждает, что с 2019 года она не ведет никакой деятельности. Зато в России у него появилась московская компания, специализирующаяся на сфере недвижимости и проектировании, - «А.Е. Invest». Примечательно, что ее адрес регистрации совпадает с адресом организации, принадлежащей его жене: ООО «Минская 10». Название последней красноречиво говорит о месторасположении обоих компаний. Это вызывает удивление, особенно с учетом возможной связи «новоявленных российских бизнесменов» с Шойгу.
Судя по всему, для этого гражданин Литвы весной 2022 года получил российский паспорт, став человеком с двойным гражданством. Правда, ненадолго – уже в конце прошлого года МВД Литвы лишило его гражданства страны вслед за женой. Основания, в отличие от ситуации с Шебуновой, оказались весьма прозаичны. Согласно местным законам, двойное гражданство для жителей Литвы недопустимо – кроме «особых обстоятельств». СМИ отмечали, что это может привести к потере гражданства и его детей, в том числе – предполагаемой дочери Шойгу.
Несмотря на то, что статус Шебуновой как «подруги» главы МО РФ официально не признан, причина лишения ее ВНЖ опосредовано может подтверждать эту информацию. Возникает вопрос – о каких успехах в СВО может идти речь, когда окружение одной из ключевых фигур в ее проведении связано со страной НАТО?