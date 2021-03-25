Власти КНДР приговорили студента к расстрелу за контрабанду и продажу запрещенного сериала

Северокорейский студент из провинции Хамген-Пукто тайно провез из Китая копию сериала «Игра в кальмара». Фильм на USB-флешках он продал своим друзьям и однокурсникам. Однако, государственная служба наблюдения 109 «получила наводку» от доброжелателей и поймала студентов на просмотре запрещенного сериала. Теперь контрабандиста ждет смертная казнь, – сообщает Daily Mail.

Все студенты, уличенные в просмотре сериала приговорены к каторжным работам в течении пяти лет. А парень, который купил копию приговорен к пожизненному заключению.

«Центральный комитет уволил директора школы, их секретаря по делам молодежи и их классного руководителя. Их также исключили из партии. Несомненно, они будут отправлены на работу в угольные шахты или сосланы в сельские районы страны, поэтому все школьные учителя обеспокоены тем, что это может случиться и с ними, если один из их учеников также окажется вовлеченным в расследование», – сообщил источник изданию Daily Mail.

В КНДР недавно был принят закон «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Максимальное наказание за просмотр, хранение или распространение СМИ из капиталистических стран, особенно из США и Южной Кореи – смертная казнь. Семеро студентов стали первыми, кто понес наказание за нарушение этого закона в деле, касающемся несовершеннолетних.