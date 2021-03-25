Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 10:55

Власти КНДР приговорили студента к расстрелу за контрабанду и продажу запрещенного сериала

Правоохранители Северной Кореи жестко наказали однокурсников за просмотр известной драмы «Игра в кальмара»

Фото: кадр из сериала "Игра в Кальмара"

Северокорейский студент из провинции Хамген-Пукто тайно провез из Китая копию сериала «Игра в кальмара». Фильм на USB-флешках он продал своим друзьям и однокурсникам. Однако, государственная служба наблюдения 109 «получила наводку» от доброжелателей и поймала студентов на просмотре запрещенного сериала. Теперь контрабандиста ждет смертная казнь, – сообщает Daily Mail.

Все студенты, уличенные в просмотре сериала приговорены к каторжным работам в течении пяти лет. А парень, который купил копию приговорен к пожизненному заключению.

«Центральный комитет уволил директора школы, их секретаря по делам молодежи и их классного руководителя. Их также исключили из партии. Несомненно, они будут отправлены на работу в угольные шахты или сосланы в сельские районы страны, поэтому все школьные учителя обеспокоены тем, что это может случиться и с ними, если один из их учеников также окажется вовлеченным в расследование», – сообщил источник изданию Daily Mail.

В КНДР недавно был принят закон «Об искоренении реакционной мысли и культуры». Максимальное наказание за просмотр, хранение или распространение СМИ из капиталистических стран, особенно из США и Южной Кореи – смертная казнь. Семеро студентов стали первыми, кто понес наказание за нарушение этого закона в деле, касающемся несовершеннолетних.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 1 час назад

«Федору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге»: В Питере закрасили Достоевского

Общество 1 час назад

МВД проверяет Netflix на ЛГБТ-пропаганду из-за жалобы омбудсмена по защите семьи

Общество 2 часа назад

Собянин призвал сократить количество мигрантов среди коммунальщиков в Москве

Происшествия 2 часа назад

На угольной шахте в Кузбассе из-за взрыва пострадали более 40 горняков

Общество 2 часа назад

Когда примут закон о QR-кодах, инфляция, МГУ без антипрививочников, «Физтех» под санкциями. Главное к 25 ноября

Общество 3 часа назад

В Госдуме предложили не называть должности виновных в ДТП

Общество 3 часа назад

Подавляющее число россиян против QR-кодов в общественном транспорте

Общество 9 часов назад

«Моргенштерн - крутой шоумен». Сын Пескова выразил респект рэперу, которого «прижали в последнее время»

Происшествия 11 часов назад

В Краснодаре обнаружили свалку из неиспользованных вакцин от гриппа

Общество 12 часов назад

Против Фургала завели новое дело, а Гузеева призналась во лжи о Гаркалине: новости к вечеру 24 ноября

Общество 14 часов назад

«Аккаунт публиковал ложную информацию»: Мария Шукшина получила клеймо в Instagram

Политика 14 часов назад

«Мосгордума становится все оппозиционнее» – депутат Михаил Тимонов

Общество 14 часов назад

«По тонкому льду власть ходит»: Россияне в бешенстве от слежки Росздравнадзора за антипрививочниками

Общество 14 часов назад

«Не надо доводить народ до срыва»: россияне ответили врачам, предложившим посетить «красную зону»

Общество 15 часов назад

В МИДе объяснили, почему Поклонская до сих пор не на Кабо-Верде. Путин назначил ее послом полтора месяца назад

Общество 16 часов назад

«Где статья за призывы к экстремизму в отношении депутата от ЕдРа?»

Общество 16 часов назад

«Вы слушаете все точки зрения про ЕГЭ, кроме народного!»: В сети врезали Пескову за комментарий о словах Бастрыкина

Общество 16 часов назад

«Мы не кусаемся»: активистку оштрафовали на 25 тысяч за положительную оценку ЛГБТ-сообщества

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика