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Террористы, откуда не ждали

Игры кончились: Росфинмониторинг добрался уже и до игновых валют

Наш корреспондент нафармил немного артефактов. Не знаем, как это поможет терористам, но на всякий случай опасаемся.

Не знаем, что за недальновидный человек показал главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину то ли «Танчики», то ли «Доту», то ли «Варкрафт» – тысячи их. Но чиновник открыл для себя игровую валюту

 И Чиханчин немедленно побежал докладывать Путину, что данное платежное средство используется для финансирования терроризма. И, конечно же, уверенный пользователь желтых папок согласно закивал и что-то пометил карандашиком в блокноте. В общем, коллеги геймеры, шухер. Думали, предаетесь задротству вместо митингов, значит, за вами не придут? Обломайтесь.

Даже не представляем себе, какая картина возникает в мозгу Чиханчина, когда он слышит фразу «игровые транзакции». Но он уверен, что при сделках в играх, при «покупке оружия» или прочей дребедени, необходимой для установления справедливости в игровом мире, доход получают некие террористы. Мы настоятельно рекомендуем парням, недавно обыгравшим китайцев в Dota 2 немедленно покинуть страну, ибо они – первые кандидаты в список Росфинмониторинга и на нары. Парни, скорее выйдет долгожданный очередной Half Life, чем вы докажете, что вы не верблюды. Понимаете, вот движение Талибан, запрещенное в РФ как террористическая организация, которая убивает стариков-музыкантов и юных волейболисток, РФ хочет исключить их этого стремного списка. А свято место, как пел классик, «не бывает в пустоте».

Чтоб граждане, далекие от мира игр поняли, какую дичь несет президенту глава Росфинмониторинга, расскажем и объясним на пальцах про обороты в игровых мирах. Да, там можно получать реальные деньги из пикселей. Но игроки, которые там действительно зарабатывают, это люди, которые могут позволить себе торчать за монитором в режиме 24/7. То есть это либо киберспортсмены, которых содержат спонсоры, либо домохозяйки с богатыми супругами. Размер заработков последних при этом смехотворен. Как бывший игрок в «Варкрафт» поясняю: в мою бытность миллион голды (игрового золота), который еще надо добыть, стоил от силы 100 рублей. Возможно, инфляция и всеобщее обнищание сделали свое дело и теперь он стоит 200 рублей, но террористам для нормального финансирования и чтобы купить хотя бы вшивый «Макар», придется как-то захватить и поработить целый игровой сервер.

Тем не менее, у нас уже вторую пятницу нет новых иноагентов, а режиму как-то надо маскировать свою слабость. Коллеги геймеры, будьте аккуратнее и готовьтесь к худшему. Всем лута!

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