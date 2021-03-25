Террористы, откуда не ждали

Не знаем, что за недальновидный человек показал главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину то ли «Танчики», то ли «Доту», то ли «Варкрафт» – тысячи их. Но чиновник открыл для себя игровую валюту

И Чиханчин немедленно побежал докладывать Путину, что данное платежное средство используется для финансирования терроризма. И, конечно же, уверенный пользователь желтых папок согласно закивал и что-то пометил карандашиком в блокноте. В общем, коллеги геймеры, шухер. Думали, предаетесь задротству вместо митингов, значит, за вами не придут? Обломайтесь.

Даже не представляем себе, какая картина возникает в мозгу Чиханчина, когда он слышит фразу «игровые транзакции». Но он уверен, что при сделках в играх, при «покупке оружия» или прочей дребедени, необходимой для установления справедливости в игровом мире, доход получают некие террористы. Мы настоятельно рекомендуем парням, недавно обыгравшим китайцев в Dota 2 немедленно покинуть страну, ибо они – первые кандидаты в список Росфинмониторинга и на нары. Парни, скорее выйдет долгожданный очередной Half Life, чем вы докажете, что вы не верблюды. Понимаете, вот движение Талибан, запрещенное в РФ как террористическая организация, которая убивает стариков-музыкантов и юных волейболисток, РФ хочет исключить их этого стремного списка. А свято место, как пел классик, «не бывает в пустоте».

Чтоб граждане, далекие от мира игр поняли, какую дичь несет президенту глава Росфинмониторинга, расскажем и объясним на пальцах про обороты в игровых мирах. Да, там можно получать реальные деньги из пикселей. Но игроки, которые там действительно зарабатывают, это люди, которые могут позволить себе торчать за монитором в режиме 24/7. То есть это либо киберспортсмены, которых содержат спонсоры, либо домохозяйки с богатыми супругами. Размер заработков последних при этом смехотворен. Как бывший игрок в «Варкрафт» поясняю: в мою бытность миллион голды (игрового золота), который еще надо добыть, стоил от силы 100 рублей. Возможно, инфляция и всеобщее обнищание сделали свое дело и теперь он стоит 200 рублей, но террористам для нормального финансирования и чтобы купить хотя бы вшивый «Макар», придется как-то захватить и поработить целый игровой сервер.

Тем не менее, у нас уже вторую пятницу нет новых иноагентов, а режиму как-то надо маскировать свою слабость. Коллеги геймеры, будьте аккуратнее и готовьтесь к худшему. Всем лута!