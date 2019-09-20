Смородиновая ярмарка – 2019

Осенняя благотворительная «Смородиновая ярмарка» Татьяны Лазаревой в пользу благотворительного фонда «Созидание» в очередной раз пройдет в этом сентябре. На ней гостям предложат фермерские товары и экопродукты от проверенных поставщиков органического питания, а за прилавками будут стоять знаменитые друзея фонда — Алена Долецкая, Андрей Макаревич, Александр Пушной, Дмитрий Хрусталев, Чулпан Хаматова, Евгений Стычкин, Максим Аверин, Александр Гудков, Михаил Козырев, певица Елка, Manizha, Тимур Родригез, Тутта Ларсен, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Яна Троянова и многие другие звезды! Также на ярмарке будут хэнд-мейд товары, игрушки и книги с автографами современных Александра Цыпкина, Андрея Макаревича, Андрея Бильжо, Наринэ Абгарян и других друзей благотворительного фонда.

Елка, Татьяна Лазарева, Дмитрий Хрусталев, Manizha и Михаил Шац

По традиции все вырученные средства будут направлены подопечным фонда «Созидание» — на медицинскую помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями и нуждающимся семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году на «Смородиновой ярмарке» (а проще, по-свойски — «Смородинке») удалось собрать более миллиона рублей, чтобы помочь детям с лечением и обучением. На этот раз есть все поводы замахнуться на очередной рекорд.

29 сентября, 12:00–15:00; Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2; ст. м. «Парк культуры»).