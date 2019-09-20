Смородиновая ярмарка – 2019

В центре внимания
фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Юридические раритеты и обыденность репрессий: обозрение по "московскому делу"
Дети хайпа. Группа IC3PEAK на пике славы
"Готовьте гробик для ребенка". Обращение в клинику репродукции обернулось трагедией

Новости дня

20 сентября, пятница

[17:54]Декабрь в Петербурге по прогнозам будет теплее, чем в Москве
[17:53]Произошедший в колонии Дагестана бунт удалось прекратить без применения силы
[17:52]Клиенты ВТБ-банка и "Билайна" сообщили о технических неполадках
[17:52]Более чем вполовину снизилась смертность на дорогах с видеофиксаторами
[17:15]На Байкале создадут 11 туристических зон, ограничивающих число отдыхающих
[17:13]Полномочия по тушению лесных пожаров предложили вернуть федеральным властям
[17:12]Сызранские врачи остались без квартир из-за заниженных лимитов на госзакупках
[16:38]На организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону завели дело
[16:38]Нормандский саммит сорвался из-за "технического недоразумения", заявили в Киеве
[16:17]Шаман из Якутии заявил, что его будут судить по экстремистской статье
[16:16]В Москве досрочно подключат к отоплению социальные учреждения
[16:14]"Зенит" опубликовал видео медосмотра Александр Кокорина
[16:13]В питерский Горизбирком поступило более 2 тысяч жалоб на прошедшие выборы
[15:59]Трудовой стаж, необходимый для получения российского гражданства, сокращен втрое
[15:58]Первый снег, ожидающий москвичей в ночь на понедельник, сразу же растает
[15:57]Белоруссия разрешает реадмиссию и упрощает визовый режим с ЕС
[15:56]Во Франции мужчина расстреливал прохожих из окна квартиры
[15:55]Центр "Э" проводит проверку после обнаружения портретов политиков на кладбище
[15:55]Под Тверью убили овец из-за обнаружения оспы в одном из домохозяйств
[15:49]СК направил в Росгвардию жалобу о грубом задержании активистки Сосновской
[15:48]РЖД может разорвать соглашение с Арменией из-за обысков и уголовных дел в ЮКЖД
[13:55]У 62% россиян нет возможности повысить квалификацию за счет работодателя
[13:54]Екатерина Тихонова стала одним из 23 соавторов учебника для студентов МГУ
[13:52]Актера Павла Устинова выпустили под подписку о невыезде
[13:49]Новая реформа Минздрава призвана увеличить продолжительность жизни россиян
[13:27]Якутского шамана, "изгоняющего" Путина, отправили в психиатрическую больницу
[13:13]Хакер заявил, что его подставил осужденный за госизмену экс-сотрудник "Касперского"
[13:11]Сноубордистка Заварзина сообщила о невыплате зарплат спортсменам в Казани
[13:10]Минобороны хочет разрешить призывать в армию по месту фактического пребывания
[13:09]Названы самые непопулярные среди интернет-покупателей автомобили
[12:12]Банки хотят оценивать клиентов по кредитной истории их родственников
[12:11]Служба безопасности Роскосмоса отказала космонавту в повышении из-за его жены
[12:10]В Facebook выявлена мошенническая схема, использующая образ Павла Дурова
[11:24]Лавров обвинил США в отказе поддержки моратория на размещение оружия в косомсе
[11:22]Сотрудник Академии ФСБ продал на Avito ведомственное имущество на 7,3 млн рублей
[11:22]За участие в Питерских митингах "за честно прошедшие выборы" предлагают 600 рублей

19 сентября, четверг

[18:11]В Екатеринбурге ударившему пенсионера чиновнику объявили выговор
[18:11]Oxxxymiron провел литературные чтения, поддержав фигурантов "дела 212"
[17:51]Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за "расистский" грим Аладдина
[17:44]Владелец затонувшего в Черном море судна объявлен в федеральный розыск


фото: Георгий Розов / Global Look Press
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Shutterstock
Как выкопать, сохранить и переработать картошку, морковь и свеклу
Фото: Global Look Press
Ваши права. Кто несет ответственность за вещи в ячейках магазинов?
Фото: Global Look Press
Сколько мы платим за литр бензина на самом деле?
Эден Азар, Ромелу Лукаку и Тэмми Абрахам // Global Look Press
Миланское дерби и битва лидеров РПЛ: футбольный дайджест Sobesednik.ru
Фото: Global Look Press
Пять новостей "Формулы-1" (по крайней мере, для Михаэля Шумахера)
Кадр: фильм «Тайна печати дракона»; в статье: «Первый канал», «Кинокомпания Зебра»
Шварценеггер подрался с Джеки Чаном, а Крюков влюбился в мошенницу: кинопремьеры недели
Схиигумен Сергий (Романов) и Наталья Поклонская // фото в статье: Global Look Press
Каков приход, таков и поп. Самые авторитетные духовники России
// фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Пять спектаклей сентября в московских театрах

Смородиновая ярмарка – 2019

Поможем детям
16:34, 20 сентября 2019

фрагмент афиши
фрагмент афиши

Осенняя благотворительная «Смородиновая ярмарка» Татьяны Лазаревой в пользу благотворительного фонда «Созидание» в очередной раз пройдет в этом сентябре. На ней гостям предложат фермерские товары и экопродукты от проверенных поставщиков органического питания, а за прилавками будут стоять знаменитые друзея фонда — Алена Долецкая, Андрей Макаревич, Александр Пушной, Дмитрий Хрусталев, Чулпан Хаматова, Евгений Стычкин, Максим Аверин, Александр Гудков, Михаил Козырев, певица Елка, Manizha, Тимур Родригез, Тутта Ларсен, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Яна Троянова и многие другие звезды! Также на ярмарке будут хэнд-мейд товары, игрушки и книги с автографами современных Александра Цыпкина, Андрея Макаревича, Андрея Бильжо, Наринэ Абгарян и других друзей благотворительного фонда.

Елка, Татьяна Лазарева, Дмитрий Хрусталев, Manizha и Михаил Шац

По традиции все вырученные средства будут направлены подопечным фонда «Созидание» — на медицинскую помощь детям с тяжелыми и редкими заболеваниями и нуждающимся семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В прошлом году на «Смородиновой ярмарке» (а проще, по-свойски — «Смородинке») удалось собрать более миллиона рублей, чтобы помочь детям с лечением и обучением. На этот раз есть все поводы замахнуться на очередной рекорд.

29 сентября, 12:00–15:00; Музей Москвы (Зубовский бульвар, 2; ст. м. «Парк культуры»).

Поделитесь статьей:
фрагмент афиши

Поможем детям

Смородиновая ярмарка – 2019

Читать далее >

Фото в статье: Сергей Величкин

Поможем детям

Поможем детям. Жизнь в гипсовых сапожках

Читать далее >

Поможем детям

Поможем Артему Толмачеву

Читать далее >

Политика
Как поссориться с alma mater за 37 тысяч рублей
Нормандский саммит сорвался из-за "технического недоразумения", заявили в Киеве
РЖД может разорвать соглашение с Арменией из-за обысков и уголовных дел в ЮКЖД
СК направил в Росгвардию жалобу о грубом задержании активистки Сосновской
Общество
Как считать краснокнижных животных и как контролировать миграцию призывников
Декабрь в Петербурге по прогнозам будет теплее, чем в Москве
Полномочия по тушению лесных пожаров предложили вернуть федеральным властям
В Москве досрочно подключат к отоплению социальные учреждения
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Для Тимати история с клипом «Москва», побившим рекорд по дизлайкам, будет хорошим уроком: за модой хотя бы надо следить, люди устали быть пешками

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

За последние двадцать лет большая часть населения уже привыкла, что даже в игре надо побеждать любой ценой, не щадя себя и других

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Виктор Медведчук участия в обмене не принимал. Это значит, что его эксклюзивной роли в украино-российских отношениях больше не существует


Культура и ТВ
Актриса Дарья Егорова: Это стадный инстинкт – поддакивать начальству
Культурные нормативы для школьников: Минкульт то жмет на газ, то дергает стоп-кран
Актрису, единолично выступившую в поддержку Павла Устинова, осудили коллеги по театру
Плетнев, Сен-Санс и Скрябин: XI Большой фестиваль РНО
Шоу-бизнес
"Первое свидание" на сцене МДМ
На организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону завели дело
"Чудо в большом городе"
Максим Галкин назвал приговор Устинову "репутационной потерей" для власти

Здоровье
Сила мышц человека зависит от бактерий в его кишечнике
Новая реформа Минздрава призвана увеличить продолжительность жизни россиян
Следы диабета второго типа видны уже в восьмилетнем возрасте
Операции помогут при обоих типах недержания у женщин, выяснили ученые
Туризм
Сын Федора Конюхова Оскар: Я хотел увидеть мир отца его глазами
На Байкале создадут 11 туристических зон, ограничивающих число отдыхающих
В Шереметьево открыли третью взлетно-посадочную полосу, которую строили 10 лет
В аэропорту Внуково задержан вылет рейса компании "Россия" в Анталью
Авто
Сколько мы платим за литр бензина на самом деле?
Более чем вполовину снизилась смертность на дорогах с видеофиксаторами
Названы самые непопулярные среди интернет-покупателей автомобили
Половина россиян может отказаться от частных автомобилей из-за дорогого бензина
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Сызранские врачи остались без квартир из-за заниженных лимитов на госзакупках
В ГД обсудят закон о гарантии онлайн-доступа к информации о коммунальных услугах
Собственники смогут оформлять прилегающие к их участку земли 
Свежий номер

Алексей Бирюков потеснил Катерину Тихонову в амбициозном проекте
Бирюков теперь Путину как дочь
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
"Газпром" для государства зарабатывает меньше, чем для подрядчиков
Виктор Золотов // фото: Global Look Press
Росгвардия породнилась с Дерипаской
Не все афганцы вернулись. А некоторые и не уходили... // фото: Global Look Press
Почему "ветеранов Афгана" на улицах всё больше – и настоящие ли они
Фото: Андрей Струнин
Мальчики-закладчики. Как несовершенно­летних вербуют в наркокурьеры
Свою программу Юрий Вяземский ведет уже 27 лет – но книги пишет гораздо дольше
Юрий Вяземский:
Не могу считать состояние России демократическим обществом
Александр Велединский // фото: Global Look Press
Александр Велединский:
На Соловках происходило что-то необъяснимое
Элла Памфилова:
Суетиться и улавливать чьи-то флюиды – это не про меня
Дмитрий Алешковский // стоп-кадр / Радио Свобода / YouTube
Митя Алешковский:
Жертвовать деньги – это естественно, как почистить зубы
Дарья признается, что и сейчас разговаривает с отцом // фото: Global Look Press
Дарья Юрская:
Как умереть, папа репетировал всю жизнь


Олег Сенцов // фото: Global Look Press
Фейк недели: сенатор Косачев признался за Сенцова
Тимати и Гуф // стоп-кадр: клип «Москва»
Почему бургер за здоровье Собянина стал Тимати колом в горле
Владимир Козырев // фото: Денис Сорокин
Родственника Анастасии Волочковой кинули на "Голосе. 60+"
Прохор Ильиных // стоп-кадр: YouTube
Хвостик по обществознанию. Скандал из-за прически школьника может иметь продолжение?
Наргиз Закирова // фото: Global Look Press
Шоу должно продолжаться: чем закончится скандал Наргиз и Максима Фадеева

Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Медведев настаивает на своем. Или гонит – объезжая закон
Кадр: фильм «Годовщина революции»
Скромняга Ленин и звезда Троцкий: в Москве прошла премьера фильма 1918 года
Протесты в Екатеринбурге // стоп-кадр: YouTube
"Тайных свидетелей" в судах РФ защищают простынями и ведрами
Ювелир из Иркутска создает украшения из детских рисунков
Фото: Global Look Press
"Общество нового типа": Госдума готовит россиянам атаку клонов?
^