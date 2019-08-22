"Детям вместо цветов" уже шестой год

Все цветы нам надоели! Вместо них 1 сентября в классах делают пожертвования в благотворительные фонды — на поддержку больных детей.

Движение «Дети вместо цветов» проходит накануне Дня знаний уже шестой год. Фонд «Подсолнух» каждый год обращается к родителям школьников и учителям присоединяться к акции и заменить многочисленные дорогостоящие букеты на один от класса для своего педагога, а сэкономленные деньги отдать в пользу подопечных фонда «Подсолнух».

Кроме того, школьников приглашают рисовать подсолнухи. Картины украсят фойе Российской детской клинической больницы, где проходят лечение подопечные фонда.

Дети, которых поддерживает благотворительный фонд «Подсолнух», страдают первичным иммунодефицитом. Они нуждаются в постоянной лекарственной терапии, часто очень дорогостоящей. Но если выполнять рекомендации врачей, «особенные» могут стать обычными школьниками и сесть вместе со всеми за парту.

Одна из них — пятилетняя Вика Старицына из Забайкалья (диагноз — первичный иммунодефицит комбинированный, синдром Луи-Бар и острый лимфобластный лейкоз). Для регулярной лекарственной терапии девочке нужен препарат руксолитиниб (стоимость — 198 тысяч рублей за один курс на месяц).

Ольга Старицына, мама Вики, мечтает, что дочка сможет в свое время пойти в школу вмести со сверстниками, а не оставаться в больнице: «Викуля, как и все детки ее возраста, с нетерпением ждёт, когда она станет первоклассницей. Она в свои пять лет знает весь алфавит. И пробует соединять буквы в слоги. Очень часто мне говорит, что будет учиться на одни пятёрки...»

В прошлом году «Подсолнух» в рамках акции собрал 1 262 220 рублей — благодаря 122 классам-участникам, которые отказались от покупки множества букетов 1 сентября и отправили деньги в пользу детей фонда, помогли купить жизненно необходимые лекарства 29 подопечным «Подсолнуха», напоминает директор фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе.

Фонд «Подсолнух» в акции «Дети вместо цветов» поддерживают его многолетние друзья. Среди них — Алла Довлатова, радио- и телеведущая, актриса и мама:

— Мы с дочкой Александрой каждый год участвуем в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Подсолнух». Присоединяйтесь! Давайте делать добро вместе!

Чтобы помочь Вике и другим подопечным фонда и принять участие в выставке рисунков,

пожалуйста, зарегистрируйтесь для участия в акции

или позвоните по телефону +7 (903) 790-31-37 координатору акции Ольге Ткачёвой.