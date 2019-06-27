Поможем ребенку слышать мир вместе!

Маленький Николай Антохин нуждается в помощи. При рождении мальчику был поставлен диагноз микротия и атрезия слухового прохода справа. Теперь малышу, которому нет еще и двух лет, предстоит сложнейшая операция в американской клинике Global Hearing, Inc. Для этого семье Николая нужно собрать 85 тысяч долларов.

— Как с этим жить? — вздыхает мама Николая Екатерина. — С такими вопросами я полтора года назад засыпала вся в слезах в роддоме. Мой сын родился с патологией развития уха. Явление редкое, неприятное и пока не сильно изученное. Единственная возможность моего ребенка слышать мир как все — это операция в Америке. Дорогая и сложная. За полтора года нам нужно собрать 85 тысяч долларов и подготовиться к 8-часовому наркозу. Подобные операции в клинике в Калифорнии проводят около 20 лет. И это единственное место в мире, где процент неудач стремится к нулю.

В ситуацию, как наша, может попасть любая семья. Порок не изучен полностью, поэтому причин его возникновения пока не установили. Такой малыш рождается примерно один на 10 тысяч человек. Мы просим помощи у всех неравнодушных.

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Реквизиты для помощи:

Сбербанк

Номер карты: 4276380137944190

Екатерина Дмитриевна А. (мама)

Альфа банк

Номер карты: 5559493699076189

Екатерина Дмитриевна А. (мама)