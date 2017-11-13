Жириновский предложил создать "две-три" равновеликие партии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить партийную систему России.

В понедельник, 13 ноября, в ходе своей лекции на социологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Жириновский заявил, что в России нужно изменить партийную систему.

«Что у нас должно быть в основе? Надо, видимо, перейти к трехпартийной системе или к четырех, чтобы было четко понятно. А, может быть, даже к двух, но отойти от полуторной, как сегодня, чтобы были равновеликие две-три партии, которые в 2021 году неизвестно, кто победит, кто получит большинство», — цитирует политика РИА «Новости».

Жириновский считает, что такая мера сможет поменять ход президентских выборов после 2018 года, так как на них, «возможно, будет уже два равноценных кандидата». «Мы будем не знать, как в Америке, до утра или позднего вечера, кто стал президентом. Мы придем к этому, просто с опозданием», — заключил политик.