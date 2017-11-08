Выступая в Сеуле, Трамп призвал РФ и Китай сократить торговлю с КНДР

Во время своей поездки в Южную Корею Дональд Трамп выступил с речью, в которой рассказал о своем отношении к ситуации с КНДР.

Как сообщает РИА «Новости», выступая в парламенте Южной Кореи, президент США Дональд Трамп заявил, что мечтает о свободном и объединенном Корейском полуострове.

«Вместе мы мечтаем о свободной Корее, безопасном полуострове и вновь объединенных семьях. Мы мечтаем об автомагистралях, которые объединяют Север и Юг… и чтобы их ядерный ужас был заменен прекрасным обещанием мира. Пока этот день не настанет, мы остаемся сильными и настороженными», — приводит агентство слова американского лидера.

Кроме того, по информации CNN, Трамп добавил, что «время оправданий прошло», и теперь те страны, которые хотят мира, должны оставаться сильными и настороженными по отношению к «режиму-изгою», который угрожает миру ядерным оружием.

При этом американский президент потребовал от России и Китая сокращения связей с Северной Кореей.

«Мы призываем каждую страну, включая Россию и Китай, к полной реализации резолюции ООН. Снизить дипломатические отношения с режимом (КНДР). И взаимоотношения в области торговли, и обмена технологиями», — заявил Трамп.