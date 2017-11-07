В ГД хотят научить школьников дореволюционному речевому этикету

Депутат Госдумы направил Ольге Голодец запрос с просьбой вернуть в школьную программу речевой этикет.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев. Он рассказал RT, что направил вице-премьеру Ольге Голодец запрос с просьбой рассмотреть возможность возвращения в школьную программу по русскому языку речевого этикета, существовавшего в дореволюционное время.

«Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, "мама" и "папа" писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение», — рассказал Сысоев.

Депутат объяснил, что, по его мнению, возвращение старых правил повысит моральный облик общества и вернет уважительное обращение, «которого лишен русский язык сегодня».