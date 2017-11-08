Турчак обвинил Нарусову в собирании сплетен о деле Олега Кашина

Псковский экс-губернатор Андрей Турчак, который 8 ноября стал вице-спикером Совфеда, ответил на вопрос о деле Кашина.

Сенатор Людмила Нарусова – вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак – спросила Турчака, почему его не допрашивали по делу об избиении журналиста Олега Кашина.

Андрей Турчак предложил Нарусовой обратиться за ответом на этот вопрос к первоисточникам – его комментариям, которые он раньше давал СМИ.

«У вас ошибочная информация по поводу следственных действий, которые были по этому делу проведены. Поэтому я бы предложил вам пользоваться первоисточниками, а не домыслами, слухами и сплетнями, которые отображают некоторые наши средства массовой информации», – цитируют вице-спикера Совета Федерации «Ведомости».

Напомним, журналиста Олега Кашина избили в ноябре 2010 года. Исполнители заявили на суде, что нападение на Кашина заказал гендиректор оборонного холдинга «Заслон» Александр Горбунов, который якобы действовал в интересах Андрея Турчака. Кашин называл псковского губернатора организатором нападения. Сам Турчак, которого допросили на ранней стадии рассмотрения дела, все обвинения отрицал.