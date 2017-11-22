Трамп назвал "замечательным" телефонный разговор с Путиным о Сирии и ИГ

В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили вопросы взаимодействия стран по ситуации в Сирии.

Как сообщает «Интерфакс», во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 21 ноября, лидеры России и Америки обсудили вопросы Сирии, Афганистана и Украины.

Агентство подчеркивает, что в ходе состоявшегося разговора «проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса».

В Белом доме также отметили важность достигнутых во время разговора договоренностей по совместной борьбе РФ и США с террористическими организациями, в том числе с группировкой «Исламское государство» [также ИГ, ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

Комментируя принятые во время звонка решения, американский президент Дональд Трамп назвал разговор с российским лидером «замечательным» и «решительным».

«У нас был замечательный разговор с Владимиром Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии — это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине», — приводит «Интерфакс» слова президента США.