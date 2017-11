Трамп надеется подружиться с Ким Чен Ыном, несмотря на взаимные укоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов помириться с назвавшим его «старым» лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в КНДР пообещали превратить США «в море пламени» и проучить «старых сумасшедших», если американские власти продолжат усиливать напряженность и совершать враждебные действия.

Как сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter, несмотря на взаимные оскорбления, он не исключает возможности подружиться с северокорейским лидером.

«Почему Ким Чен Ын решил оскорбить меня, назвав меня "старым", тогда как я бы никогда не назвал его "маленьким и полным"? Я так стараюсь стать его другом — и может когда-нибудь это случится!» — заявил Трамп.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!