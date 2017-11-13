Путин может заявить об участии в выборах с "максимальной драматургией"

Президент РФ Владимир Путин может объявить о своем участии в президентских выборах в январе 2018 года.

Как сообщает в понедельник, 13 ноября, РБК со ссылкой на федерального чиновника, Владимир Путин «определился, что будет участвовать» в выборах 2018 года. Источники издания утверждают, что базовая концепция предполагает, что российский лидер объявит о своем решении после того, как Совфед официально назначит выборы.

Источник, близкий к администрации президента, полагает, что объявление произойдет до съезда «Единой России» (который состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ. Источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что есть вариант, при котором Путин объявит о выдвижении в январе.

Издание отмечает, что избирательная кампания президента задумывается как максимально короткая по времени.

Федеральный чиновник в разговоре с РБК рассказал, что существуют два варианта того, в каком формате Путин объявит о своем выдвижении. Первый — условно-технический формат, второй — «обставленный с максимальной драматургией». «Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей», — объяснил источник.