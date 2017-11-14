Признанные иноагентами иностранные СМИ обяжут маркировать продукцию

Депутаты всех четырех фракций в Госдуме согласовали поправки в законопроект о признании иностранных СМИ иноагентами.

Как сообщил во вторник, 14 ноября, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, закон о признании иностранных СМИ иноагентами не будет действовать на все СМИ с иностранным участием, передает «Интерфакс». «Там критерии, если это юридическое лицо с иностранным участием, или в его пользу перечисляются деньги иностранного государства или государственных органов», — уточнил он.

При этом парламентарий отметил, что те СМИ, которые будут соответствовать критериям иноагента, но откажутся зарегистрироваться в этом качестве, потеряют возможность работать на территории России. Продукция СМИ, признанных иноагентами, должна будет маркироваться.

Агентство уточняет, что поправки к законопроекту о признании иностранных СМИ иноагентами согласовали все четыре фракции Госдумы.