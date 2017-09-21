Пост главы Самарской области может занять "компромиссная фигура"

СМИ сообщили о намерении губернатора Самарской области Николая Меркушкина уйти в отставку.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в СМИ появились сообщения о скорой отставке главы Нижегородской области Валерия Шанцева. Сам губернатор опроверг информацию об уходе с поста.

В четверг, 21 сентября, РБК со ссылкой на источники сообщает о том, что Николай Меркушкин собирается покинуть пост губернатора Самарской области. «Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба», — сказал источник издания.

Между тем в пресс-службе Меркушкина заявили, что нынешним вечером губернатор планирует посетить мероприятие в Тольятти, поэтому «должен находиться в регионе».

Источники РБК также добавили, что уход Меркушкина обсуждался еще весной, однако тогда ему не нашли замену. «Решение об отставке Меркушкина означает, что компромиссная фигура на его место найдена», — сказал собеседник издания.