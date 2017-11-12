После подписания договора по Сирии Трамп заявил о желании "дружить" с РФ

На пресс-конференции во Вьетнаме президент США Дональд Трамп назвал дружеские отношения с Россией «плюсом для всего мира».

Ранее Sobesednik.ru писал, что на саммите АТЭС во Вьетнаме лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин подписали совместное заявление о согласовании действий по Сирии.

Как сообщает РИА «Новости», после подписания соглашения Трамп вновь заявил о желании создать дружеские отношения с Россией и ее президентом.

Во время пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом американский лидер заявил, что, несмотря на «тяжелые» санкции против Москвы, с ней надо сотрудничать, поскольку дружественная США Россия — это «плюс для всего мира».

Кроме того, оценивая подписанный с РФ договор, Дональд Трамп подчеркнул, что Россия может оказать «серьезную помощь» в борьбе с терроризмом и в решении проблем Северной Кореи, Сирии и Украины. А это, по мнению американского президента, спасет множество жизней.

По информации агентства, госдеп также прокомментировал соглашение США и России, назвав его результатом нескольких месяцев интенсивных и напряженных переговоров, проходящих «за кулисами» мировой политики.

По словам представителя госдепа, подписанный договор доказывает возможность сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, несмотря на имеющиеся разногласия.

Так, основным пунктом соглашения стал вопрос оставления за Сирией территориальной целостности.

«Например, зоны деэскалации и механизмы по избежанию конфликта рассчитаны на то, чтобы сократить насилие и создать условия для того, чтобы сирийцы могли вернуться в свои дома и чтобы укрепился политический процесс. Они не ставят целью разделение Сирии на части или сферы влияния», — заявили в госдепе.