Песков заявил, что Путин еще не получил жалобу бизнесменов на Медведева

В Кремле прокомментировали письмо представителей бизнеса, которые опасаются повышения налоговых сборов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президенты четырех бизнес-объединений (РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России») пожаловались Владимиру Путину на новые налоговые сборы, введенные премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как сообщает РИА «Новости», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление предпринимателей, пояснил, что данное письмо пока не попало на стол к Путину.

Кроме того, Песков подчеркнул, что президент регулярно согласовывает действия с правительством, поэтому все принятые кабмином решения были известны Владимиру Путину.

«Вы знаете, что в целом, безусловно, президент достаточно часто и регулярно, что называется, в режиме онлайн работает вместе с правительством, постоянная серия совещаний по экономическим вопросам. Поэтому в данном случае здесь можно говорить о полной синхронизации в работе правительства и президента», — пояснил пресс-секретарь.

Однако, по его словам, президент все равно рассмотрит жалобу представителей бизнеса.