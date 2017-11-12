Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа эгоизмом со стороны США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сорвавшуюся встречу лидеров США и России на саммите АТЭС.

Ранее Sobesednik.ru писал, что того, чтобы провести планировавшийся официальный разговор, Владимир Путин и Дональд Трамп смогли встретиться лишь во время общей фотосессии на саммите АТЭС во Вьетнаме, где пожали друг другу руки. Кроме того, президенты успели подписать взаимное соглашение по поводу ситуации в Сирии.

Как сообщает РИА «Новости», комментируя несостоявшуюся встречу глав России и США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что официальный разговор Путина и Трампа, действительно, должен был состояться на саммите АТЭС, но американская сторона предложила время и место, которые устраивали только ее.

«К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — приводит агентство слова Пескова.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что встреча президентов в Гамбурге проходила на американской территории, и, следуя дипломатической очередности, на этот раз их разговор должен был пройти на российской территории.