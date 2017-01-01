Песков объяснил доверие народа к выдуманному преемнику Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему россияне готовы голосовать за выдуманного ставленника Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал, что «Левада-Центр» провёл экспериментальный опрос с вопросом-ловушкой. Респондентов спросили, знают ли они о том, что Владимир Путин поддержал кандидата в президенты Андрея Семёнова и готовы ли они за этого политика проголосовать. 18% опрошенных заявили о своей готовности отдать голос за Семёнова, хотя такого политика в действительности не существует.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался журналистам, что он не знает об опросе «Левада-Центра».

«Но со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это [данные о поддержке «преемника»] может только об одном – об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике», – цитирует Пескова ТАСС.