Нижегородский губернатор пообещал сообщить СМИ о своей отставке

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев опроверг сообщения о своей отставке.

Ранее Sobesednik.ru писал со ссылкой на «Коммерсантъ», что Валерий Шанцев, который возглавил Нижегородскую область в 2005 году, может уйти в отставку. Такое решение якобы было принято на встрече губернатора с представителями администрации президента.

«Сколько я работаю, столько и собираюсь уходить. Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу», — заявил Валерий Шанцев журналистам.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Нижегородское правительство работает в обычном режиме, новость об отставке Шанцева не повлияла на работу.