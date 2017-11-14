Мэй обвинила РФ в попытке "подорвать западные институты"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «масштабные» действия России угрожают мировому порядку.

Как сообщает The Guardian, Тереза Мэй во время своего выступления на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити, резко высказалась против России. Так, британский премьер-министр обвинила РФ в фальсификации результатов выборов других государств и распространении «фальшивых новостей».

Мэй подчеркнула, что Россия пыталась «подорвать в последние годы западные институты». «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это [осуществить] не удастся», — заявила премьер-министр.

Она добавила, что Британия не хочет холодной войны с РФ, однако будет защищать себя, «а также будет работать с союзниками, чтобы поступать [с Россией] аналогичным образом».