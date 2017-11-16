Медведев поручил возобновить продажу плацкартных билетов с ноября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил РЖД и Минтрансу возобновить продажу плацкартных билетов.

Как сообщает в четверг, 16 ноября, РИА «Новости», Медведев поручил возобновить продажу билетов «прямо с середины этого месяца». Соответствующее распоряжение получили РЖД, Минтранс и ФАС.

При этом на сайте «Федеральной пассажирской компании» указано, что продажа билетов стартует с пятницы, 17 ноября.

Напомним, РЖД временно прекратил продажу плацкартных билетов с 3 ноября из-за того, что ФАС не вынесла решения о тарифах на следующий год.