Медведев отшутился на вопрос об участии в президентских выборах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ушел от ответа на вопрос о своем участии в выборах в 2018 году.

Как сообщает Life, на вопрос корреспондентов ресурса о том, собирается ли глава правительства выставить свою кандидатуру на выборы президента в этом году, Дмитрий Медведев, засмеявшись, ответил, что в этом году выборов нет.

Однако на уточняющий вопрос о выборах, которые пройдут в марте 2018 года, премьер-министр РФ отвечать не стал.

Напомним, о своем желании баллотироваться на пост лидера страны заявляли телеведущая Ксения Собчак, избежавший тюрьмы бизнесмен Сергей Полонский, лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова и другие. Однако ни действующий президент Владимир Путин, ни глава правительства Дмитрий Медведев пока не объявляли себя кандидатами на эту роль.