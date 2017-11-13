Медведев нарушил традицию во время фотографирования на саммите АСЕАН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не стал скрещивать руки для фотографии лидеров стран на саммите АСЕАН.

Как сообщает в понедельник, 13 ноября, РИА «Новости», Дмитрий Медведев во время церемонии фотографирования лидеров стран на саммите АСЕАН на Филиппинах не стал следовать традиции и скрещивать руки. Напомним, Медведев не стал скрещивать руки и в 2010 году.

Во время саммита лидеров стран приглашают на сцену, где они выстраиваются в одну линию. Затем каждый лидер должен скрестить руки и, не меняя положения, пожать руку соседу.