Матвиенко обвинила Запад в навязывании "эталонной" демократии

Валентина Матвиенко заявила о необходимости выбора каждым государством собственной модели демократии.

В интервью «Парламентской газете», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о невозможности единого пути развития для всех демократических стран.

«Ни одна страна или группа стран не могут претендовать на то, что они носители единственно подлинной, эталонной демократии, модель которой остальной мир должен копировать. Не может быть стран-учеников и стран-учителей. Каждое государство, каждый народ имеет право на самостоятельный, без вмешательства извне выбор своей модели демократии», — приводит издание слова Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила также, что именно попытки Запада навязать «эталонный» политический режим становятся причиной конфликтов внутри государств. Однако, по мнению Матвиенко, единственным препятствием на пути реализации подобной политики остается Россия.

«Западу давно следовало бы понять, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы. Мы приемлем только равноправный диалог, в основе которого лежат принципы уважения суверенитета, равноправия, готовности к компромиссам. Все остальные варианты тупиковые», — заявила парламентарий.