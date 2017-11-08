Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Трампом на саммите АТЭС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о возможной встрече лидеров США и России после составления их графиков.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС.

Как передает ТАСС, глава МИДа РФ Сергей Лавров объявил о возможности такой встречи на саммите.

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают», — приводит агентство слова министра.

По словам Лаврова, встреча двух лидеров может быть назначена сразу после того, как протокольные службы проведут составление графиков президентов.