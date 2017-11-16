КПРФ в Twitter спрогнозировали Владимиру Путину судьбу Каддафи

КПРФ в своем твиттер-аккаунте спрогнозировали Владимиру Путину участь Муаммара Каддафи, но позже стерли запись.

В записи говорится, что Владимиру Путину в свете давления ВАДА и МОК на российский спорт необходимо принять программу коммунистической партии восстановления и развития России, иначе ему грозит печальная судьба ливийского лидера Муаммара Каддафи, а России — судьба Ливии. К посту были прикреплены фотографии ливийского вождя в период с 1969 года по 2011 год.

Удалив эту запись, в твиттере КПРФ появилась другая запись, в которой партия призывает Россию «перестать платить США дань», а также национализировать стратегические ресурсы. Эти действия, по мнению коммунистов, принесут пользу России, вынудив МОК и ВАДА «стоять в передней Кремля».