Глава Совфеда призвала признать итоги Второй мировой войны всемирным наследием

Глава Совфеда Валентина Матвиенко намерена обратиться в ООН с просьбой признать победу над нацизмом всемирным наследием.

Об этом сообщает «Парламентская газета». По мнению сенатора, в нынешней международной обстановке необходимо подчеркнуть недопустимость повторения конфликтов подобных масштабов: «Это важно, чтобы никогда впредь ничего подобного в мире не случилось. А мы сегодня видим, что в мире растёт угроза возрождения нацизма».

Также Матвиенко прокомментировала антисоветские акции в Украине и Польше, где сносят памятники советским солдатам-освободителям. Она выступила с инициативой предложить ЮНЕСКО и ООН признать победу над нацизмом во время Второй мировой войны всемирным наследием человечества, а пяматники и мемориалы воевавшим против нацизма — Всемирным мемориалом Второй мировой войны.