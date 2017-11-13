Экс-глава ЦРУ заявил, что Дональд Трамп запуган Владимиром Путиным

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан предположил, что президент США Дональд Трамп боится президента РФ Владимира Путина.

Джон Бреннан в интервью телеканалу CNN, комментируя слова Трампа о том, что Путина оскорбляют предположения о «российском вмешательстве» в американские выборы, заявил, что Трамп боится российского лидера.

«Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным… Еще я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что выплывет в результате расследования [вмешательства РФ в президентскую гонку в США]», — сказал экс-директор ЦРУ.