Дмитрий Песков анонсировал декабрьскую пресс-конференцию Владимира Путина

Дмитрий Песков сообщил, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре, ближе к концу года.

Об этом сообщает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точной даты общения Владимира Путина с журналистами пока нет: «Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре».

Ранее РБК сообщал, что большая пресс-конференция президента России может пройти 14 декабря, отмечая, что эта дата является основной на данный момент.