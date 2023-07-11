Андрей Захаров*: СМИ не знают, что происходит в кабинете Путина

У журналиста Андрея Захарова* – автора резонансных расследований о коррупции российских властей – в издательстве individuum вышла книга «Крипта: Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном». История о том, как простые айтишники Александр Винник и Алексей Билюченко еще в 2011 году создали криптобиржу ВТС-е, разбогатели, а сейчас сидят в тюрьме, читается как остросюжетный детектив. Параллельно автор исследует, как в России устроены отношения между техническими инноваторами и властью.

Как романтики стали преступниками

– Для многих людей в России криптовалюта – темный лес. Почему вашу книгу стоит читать даже тем, кто не в теме?

– В России ежемесячно выходят книги про крипту, которые обещают, что после прочтения вы станете миллиардерами. Моя книга только отчасти про криптовалюту. Я писал доступным языком для максимально широкой аудитории, чтобы заинтересовать даже тех, кто не знает, что такое биткоин. В центре этой истории – судьбы людей, их надежды, как они пришли к успеху и как все потеряли.

Крипта у многих ассоциируется с финансовой пирамидой, с покупкой каких-то бессмысленных фантиков. На самом деле это удобный и безопасный способ финансовых транзакций. В книге я старался прочертить три этапа развития крипты. Первый этап – эпоха партизан. В 2011 году герои книги мечтали стать криптопредпринимателями, как Цукерберг. Александр Винник переехал в Москву, менял на Арбате цифровые деньги на рубли, Алексей Билюченко в Новосибирске занимался «киберсквоттингом» – захватывал незанятые интернет-домены вроде myspace.su или xhamster.su и пытался потом этим компаниям их продать. Второй этап – период романтиков, которые поверили в крипту как в свободную, никак не контролируемую экономику. И наши герои, создатели биржи BTC-e, неожиданно проснулись миллионерами. Третий этап – период реализма, когда приходит государство и пытается контролировать этот рынок.

– Как получилось, что Винник и Билюченко из первопроходцев и энтузиастов превратились в мошенников, которые украли сотни миллионов долларов у пользователей?

– В то время у цифрового бизнеса сложилась своя этика. В этой среде никто не спрашивал, кто ты и чьи у тебя деньги. Все регистрировались без каких-либо документов, вместо настоящих данных указывали ник – хоть «Вася Пупкин» или «Светлейший». Поэтому биржу Винника и Билюченко облюбовали хакеры со всего мира. BTC-e вошла в тройку мировых криптобирж с оборотом в несколько десятков миллионов долларов в день. Как раз в день выхода моей книжки Минюст США обвинил Билюченко в краже полумиллиона биткоинов – скорее они вместе с Винником эти деньги помогли обналичить и отмыть. Я бы не сказал, что они были сами мошенниками, они помогали мошенникам, скорее всего сознавая это. С мировыми биржами такого не случилось, так как там все быстро поняли, что надо соблюдать фундаментальный закон know your customer («знай своего клиента»), и для регистрации требуют представить документы.

– На ваш взгляд, когда криптобизнес станет легальным в России?

– Это больной вопрос. Ну ладно бы у нас не было талантливых криптонов, а так люди есть, но здесь они не могут развернуться и уезжают за границу. Если мы посмотрим на ведущие мировые криптокомпании, там всюду присутствуют наши соотечественники. Россиянин Виталик Бутерин (в 6 лет переехал с родителями в Канаду) совершил революцию в криптомире – сделал возможным использовать эти сервисы, блокчейн для банковских транзакций, сбора донатов и т.д. Сегодня он криптомиллиардер и сооснователь блокчейн-проекта Ethereum. В 2017-м приезжал в Россию и общался с Путиным.

В большинстве развитых стран крипта находится в зеленой зоне, вы можете за нее купить любые товары и услуги. В Европе, Грузии стоят криптоматы, где легко можно купить крипту за кеш. Самая зеленая страна – Сальвадор. Я до сих пор не понимаю, почему российские олигархи не оценили эту страну. Там никто не спрашивает, где взял свои биткоины. А в красной зоне – Россия, Северная Корея и Китай, когда там два года назад запретили майнинг. В России весь прошлый год обсуждался закон, который еще больше всех зарегулирует и закрутит гайки. У нас хотят ввести уголовную ответственность за создание криптобирж. Исключение делается только на покупку санкционных товаров за крипту, но даже об этом все никак не могут договориться. Если бы у нас понимали, насколько крипта дает возможности для развития экономики, у нас давно бы ее разрешили. Но, увы, этого не происходит.