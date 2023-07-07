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Вчера, в 14:35

«Сейчас российского кино в мире нет совсем» – режиссер Виталий Манский

Три фильма за год – сколько кинопродуктов российского производства увидел европейский зритель?

Виталий Манский
Фото: Агентство «Москва»

В кинотеатрах Европы идет документальный фильм «Дело Дмитриева». Голландский режиссер Джессика Гортер подробно восстанавливает хронологию событий уголовного преследования в отношении Юрия Дмитриева, главы карельского отделения ликвидированного властями правозащитного центра «Мемориал»*.

Она считает историка политзаключенным, которого власти преследуют за его деятельность по расследованию сталинских репрессий, и параллельно объясняет европейцам, как устроена пенитенциарная система России. В Нидерландах прокат продлили с двух недель до четырех и скорее всего еще продлят.

– Часто документалисты снимают кино для фестивалей и не погружаются в жизнь своего героя, – рассказал «Собеседнику» режиссер и президент «Артдокфеста» Виталий Манский*. – У Джессики было по-другому: она пыталась соучаствовать в происходящей на ее глазах несправедливости. Как раз тогда была активная фаза первых судов, и Джессика вполне реально рассматривала вопрос помощи в выезде Дмитриева из России, понимая возможные последствия его нахождения в стране. Собственно, они скоро материализовались в реальность. Это второй фильм Джессики Гортер о России. Предыдущая работа «900 дней» (2011) рассказывает о блокаде Ленинграда и, кстати, получила приз на «Артдокфесте» в Москве.

– Европейский зритель готов смотреть кино о России?

– Сегодня существует тренд на отказ не только от российских режиссеров, но и от кино о России. Поэтому, безусловно, важно, что «Делу Дмитриева» удалось выйти на мировые экраны. Сейчас российских картин в мире, можно сказать, нет совсем. Любой фестиваль с осторожностью принимает решение о приглашении того или иного фильма, связанного с Россией. Должна быть мощная аргументация, где имеет значение и качество фильма, и его тема, и позиция автора. Номинированная в этом году на «Оскар» короткометражка «Выход» изначально планировалась как российско-британская копродукция, затем ее продюсер исключил Россию из стран производства. То же самое произошло с фильмами «Как спасти мертвого друга» Маруси Сыроечковской и «Манифест», который получил главный приз «Артдокфеста» в Риге (его режиссер взял псевдоним Энджи Винчито). Вот, пожалуй, главная триада нашумевшего кино, связанного с Россией.

– А какая судьба сложилась у вашей картины «Восточный фронт»?

– Наш фильм в соавторстве с одесским режиссером Евгением Титаренко ни при каких обстоятельствах нельзя назвать российским – это производство Латвии, Украины, Чехии и США. Я больше не живу в России и являюсь гражданином другой страны. Премьера состоялась на Берлинском кинофестивале. За три месяца «Восточный фронт» уже был показан в 20 странах – в диапазоне от Гонконга до Рио-де-Жанейро.

*Власти РФ считают иноагентом.

Рубрика: Политика

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